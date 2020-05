Torre del Greco – “Immaginati stella e ricomincia a splendere” è l’iniziativa di Nicoletta Vitiello, nata per aiutare le persone che purtroppo sono in difficoltà a causa dell’emergenza da Coronavirus.

“Ho pensato di dare un tocco di luce in questo periodo buio, proprio per questo realizzo mascherine con personalizzazioni in brillantini e toppe”, spiega Nicoletta.

“Il ricavato della vendita sarà investito nell’acquisto di beni di prima necessità: cibo, farmaci e ciò che può servire alle famiglie in difficoltà”.

L’offerta minima per mascherina è di 15 euro, per chi volesse dare un contributo alle famiglie in difficoltà della nostra città, basta accedere all’ account Instagram: nicolettadefazioland, ed acquistare.