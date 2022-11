Ercolano. A causa delle condizioni meteorologiche avverse non è stato possibile lo scarico dei pacchi alimentari previsto per la giornata odierna, pertanto i beneficiari possono ritirare il pacco alimentare presso la sede della Protezione civile (sita in via Doglie, n. 20 Ercolano) secondo il nuovo calendario di seguito riportato.

Venerdì 25 Novembre Dalle ore 09:00 alle 13:00

Lunedì 28 Novembre Dalle ore 09:00 alle 13:00

Martedì 29 Novembre Dalle ore 09:00 alle 13:00 e Dalle ore 15:00 alle 17:00

Mercoledì 30 Novembre Dalle ore 09:00 alle 13:00

L’ENTE RICORDA CHE:

1. Il ritiro del pacco alimentare deve essere effettuato direttamente a cura del beneficiario, con obbligo di presentazione del documento di riconoscimento, salvo delega, nel caso in cui il beneficiario sia impossibilitato a ritirare il pacco. Il delegato dovrà esibire la delega sottoscritta dal beneficiario, unitamente al proprio documento di riconoscimento e a quello del beneficiario medesimo.

2. Il beneficiario è tenuto a presentarsi nel luogo, nel giorno e nell’orario previsti per il ritiro dei generi alimentari secondo il calendario su esposto.

3. È possibile concordare con i Servizi Sociali la consegna a domicilio solo ed esclusivamente per i beneficiari con la presenza all’interno del nucleo familiare di un componente portatore di disabilità accerta e dichiarata in fase di partecipazione al presente bando.

Inoltre, si ricorda che il mancato ritiro della fornitura da parte del beneficio per 2 (due) volte consecutive comporta la decadenza e si procederà allo scorrimento della graduatoria.