San Giorgio a Cremano – Ecco la comunicazione del sindaco Giorgio Zinno.

Cari concittadini nei lavori di riqualificazione di via Sant’Anna, dopo gli interventi al sistema fognario, da oggi parte la fase finale di riqualificazione che riguarda il manto stradale e i marciapiedi.

Per consentire le attività di posa in opera del basolato nel primo tratto e dell’asfalto nel secondo, da oggi 8 gennaio al 13 gennaio è interdetta la circolazione a tutti i veicoli (ad eccezione di quelli dei residenti), nel tratto di via Sant’Anna, da via Mazzini a Piazza Padre Pio.

Al termine di questi interventi, d’accordo con il vicesindaco Eva Lambiase, si procederà anche con la nuova illuminazione lungo tutto il tratto interessato.

Manteniamo così un altro impegno preso con la città, conferendo non solo nuova immagine, ma soprattutto maggiore sicurezza in questa porzione di territorio.

Continuiamo a costruire. Insieme