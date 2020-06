Il comune di Ercolano, guidato dal primo cittadino Ciro Bonajuto, ha reso noto che in data 3 giugno a partire dalle ore 23, nel centro cittadino, sarà effettuato il primo intervento di deblattizzazione, presso tombini, caditoie e griglie di scolo.

Pertanto, il sindaco della città degli scavi, invita la popolazione:

• a coprire con teli protettivi arnie, voliere e gabbie, contenitori di alimenti per animali domestici;

• a tenere chiusi gli infissi dei balconi e di non sostare all’esterno durante il trattamento;

• a ritirare all’interno delle propria abitazione indumenti e alimenti;

• a non parcheggiare nei pressi dei pozzetti della rete fognaria.