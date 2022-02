E’ di poche ora fa l’ultima comunicazione del sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, in relazione alle vaccinazioni pediatriche partite ieri presso il Centro Vaccinale in via Mazzini.

“Ogni mercoledì dalle 15 alle 18 e ogni sabato dalle 9 alle 12 – dice Zinno -, i bambini fra i 5 e gli 11 anni potranno vaccinarsi con i loro pediatri e ricevere l’attestato di coraggio, gadgets e un album da colorare messi a disposizione dall’amministrazione e dalla Asl Napoli 3 Sud.

ll primo giorno in modalità open day, ovvero senza prenotazione, ha fatto registrare – precisa – un’affluenza di 115 bambini in 4 ore; un dato che gli stessi pediatri sono certi continuerà a crescere, in quanto, stando all’andamento generale, i genitori si stanno affidando sempre più alla scienza e alla medicina per proteggere i propri figli dal virus.

Attualmente – prosegue il primo cittadino – la vaccinazione mette al riparo i nostri piccoli dalle conseguenze del Covid ed estende il diritto degli adulti di essere vaccinati, anche ai bambini. E’ chiaro tuttavia che la scelta di vaccinare i propri figli è estremamente personale e riguarda esclusivamente i genitori; tuttavia con i pediatri, con la Asl e con l’amministrazione stiamo lavorando in sinergia, al fine di offrire tutte le informazioni e le migliori condizioni per sottoporsi alla vaccinazione”.