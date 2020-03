Torre del Greco – Coronavirus Torre del Greco, Avvisi falsi del Ministero dell’Interno, ma attenti è una truffa.

Sono comparsi in città diversi volantini, come in allegato, con intestazione falsificata del Ministero degli Interni.

Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, sentite le Forze dell’Ordine, smentisce l’effettività di quanto scritto.