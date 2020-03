LA LEUCOPETRA HA COMPLETATO PER TUTTE LE STRADE LE ATTIVITÀ STRAORDINARIE DI DISINFEZIONE CON UTILIZZO DI DISINFETTANTE DEODORANTE CONCENTRATO (QUANISOL 10 REG.MIN. DELLA SALUTE N.14208).LA DISINFEZIONE STRAORDINARIA HA RIGUARDATO TUTTA LA CITTÀ.SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI PORTICI E’ PUBBLICATO IL CALENDARIO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI CON L’ELENCO DELLE STRADE INTERESSATE.DA IERI GLI INTERVENTI DI DISINFEZIONE SONO CONCENTRATI IN PROSSIMITÀ DEI SUPERMERCATI, DOVE QUOTIDIANAMENTE VI E’ UNA CONCENTRAZIONE DEI FLUSSI DI PERSONE IN FILA PER LA SPESA. PRECISO PER I SOLITI CHE NON CAPISCONO O FINGONO DI NON CAPIRE CHE BALCONI PRIVATI, CONDOMINI, PALAZZI, PARCHI E SPAZI PRIVATI NON RIENTRANO IN QUESTE ATTIVITÀ.DA IERI E’ INIZIATA ANCHE L’ATTIVITA’ DI DEBLATTIZZAZIONE CHE RIGUARDERA’ TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE E DI CUI DAREMO NEI PROSSIMI GIORNI NOTIZIE PIÙ’ DETTAGLIATE ANCHE CON VIDEO.DA IERI E’ ATTIVO IL SERVIZIO DI CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO A CURA DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 800718718 E DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI PORTICI.Il SERVIZIO RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE I FARMACI CON IMPEGNATIVA E NON QUELLI DA BANCO.CONTINUA IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER CONSEGNA A DOMICILIO DI PACCHI ALIMENTARI (FABBISOGNO 10 GIORNI) PER PERSONE IN DIFFICOLTÀ O CHE SONO IMPOSSIBILITATI.A TUTTI I VOLONTARI IMPEGNATI UN CALOROSO GRAZIE DA PARTE DI TUTTI NOI.A COLORO CHE STANNO DONANDO PACCHI ALIMENTARI VA TUTTA LA MIA GRATITUDINE UMANA ED ISTITUZIONALE, IN MOMENTI COME QUELLO CHE STIAMO VIVENDO LA GENEROSITÀ E’ LA FORMA PIÙ STRAORDINARIA DELL’ AMORE VERSO IL NOSTRO PROSSIMO.

Publiée par Enzo Cuomo sur Vendredi 20 mars 2020