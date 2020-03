Torre del Greco – Il Gazebo Rosa Onlus ha segnalato alla nostra redazione un loro post attraverso il quale ci invita a riflettere.

Di seguito il testo:

Buongiorno

Siamo tutti rintanati in casa quindi il picco di 9 positivi di ieri ci fa riflettere che c’è qualcosa che ci sta sfuggendo di mano

Presidente #VincenzoDeLuca,

Sindaco #GiovanniPalomba,

oltre al lock down e ai posti di blocco, a #TorreDelGreco si devono fare anche i tamponi (magari effettuati oltre che a domicilio e in ospedale, magari sfruttando i posti di blocco per fare il “drive test”) e magari la verifica della presenza di anticorpi igG e igmM contro il #Coronavirus attraverso le analisi del sangue!

In questa città le cose si stanno mettendo male!

Una richiesta da cittadini comunque responsabili e preoccupati!

Fino a quando girano gli asintomatici e gli irresponsabili la nostra quarantena è sempre al punto di partenza.

Siccome abbiamo infinite segnalazioni anche di famiglie che hanno il frigo vuoto , di Donne che rischiano la vita tutti i giorni CON I MARITI VIOLENTI e di genitori con ragazzi con problematiche psichiche che stanno sul baratro…confidiamo nel vostro rapido intervento se non si vuole battere un primato tragico della nostra storia cittadina.

Sicure di avere una risposta a breve

Confidiamo nel vostro rapido intervento.

GRAZIE.

Ps: bisognerebbe magari con le guardie giurate o volontari, mettere un presidio fuori ad ogni attività commerciale operativa e segnalare chi scende anche 10 volte andando nello stesso negozio tutti i giorni senza mascherine Ne guanti.

Noi stiamo cucendo e donando mascherine a chi non ne ha finché le nostre possibilità e forze possono. Diamo tutti il nostro aiuto e contributo! #restiamoacasa