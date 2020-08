Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 5.035 per 5 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 2.919 tamponi (343.950 dall’inizio della pandemia).

Non ci sono morti, dopo i 2 della giornata precedente. Il totale delle vittime del coronavirus resta 438. Nell’ultima giornata si registrano anche 14 guariti in più, che portano il totale a 4.212. Il nuovo contagio è localizzato soprattutto nella provincia di Napoli, con 2 nella città di Napoli, ma si tratta di casi che non danno adito a rischio di focolaio. C’è un caso in più nel salernitano, originaria di Battipaglia ma residente nella città capoluogo.

Si tratta di un contatto di una dipendente in una azienda. Anche in questo caso l’Asl sta monitorando le filiere. Nel frattempo, si annunciano le nuove regole per la fase di transizione sui trasporti. Un Dpcm confermerà il distanziamento sociale su treni e pullman, mentre dal Senato arrivano notizie incoraggianti per il vaccino. Sarà disponibile entro fine anno, ha fatto sapere il Ministro.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17 di ieri, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 20 (-24) in terapia intensiva 1 (stabile), mentre 349 (+15) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 385 (-9) contro i 5.035 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.778 (+9), a Salerno 792 (+1), ad Avellino 579, a Caserta 622 (+2), a Benevento 211 (+1). In fase di definizione e aggiornamento: 44 (-2). Fuori Regione: 0. Il dato comprende il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile.