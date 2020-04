Ercolano – “Insieme al Presidente del Consiglio Comunale Luigi Simeone, sono stato al Cimitero cittadino per dire una preghiera per tutti i nostri cari che riposano lì.

Ho pensato a tutti coloro che in questi giorni non sono potuti andare a trovare gli affetti di una vita e a coloro che non hanno neanche avuto la possibilità di dare un ultimo saluto a una persona cara.

La prima manifestazione pubblica a Ercolano, appena le condizioni sanitarie la renderanno possibile, sarà un ricordo di tutte le persone che in questo periodo se ne sono andate lontano da tutto e da tutti.

Le sterlizie che ho deposto al Cimitero sono state offerte da un vivaio di Ercolano che mi aveva esplicitamente chiesto di portarle lì a nome di tutti i cittadini ercolanesi. Eravate lì insieme a me”. Così il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.