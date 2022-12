Dando seguito alla delibera di G.C. n. 310 del 27 Aprile 2017 con cui è stata istituita la Z.T.L. periodica in alcune strade cittadine, e, in considerazione dell’indirizzo espresso dall’Amministrazione comunale e finalizzato ad agevolare – nelle Vigilie di Natale e Capodanno – la fruizione di maggiori spazi pubblici da parte di cittadini che intendano dedicarsi allo shopping natalizio, nel pieno rispetto del distanziamento sociale, nonché, nell’ulteriore considerazione di dover provvedere – per motivi di sicurezza – all’adozione di particolari ed adeguati dispositivi di circolazione, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, al fine di adeguare la circolazione nell’area interessata, ha emesso apposita ordinanza dirigenziale n. 23/E del 21 Dicembre 2022 con cui si istituisce in:

• CORSO VITTORIO EMANUELE (tratto da Via Circumvallazione a Via Diego Colamarino) – VIA DIEGO COLAMARINO – VIA SALVATOR NOTO – VIA ROMA – VIA VITTORIO VENETO (da via Roma a I Traversa Vittorio Veneto): divieto di sosta con rimozione coatta, il giorno 24 Dicembre 2022 e il giorno 31 Dicembre 2022 dalle ore 09.00 alle ore 18.00;

• CORSO VITTORIO EMANUELE (tratto da Via Circumvallazione a Via Diego Colamarino) – VIA DIEGO COLAMARINO – VIA SALVATOR NOTO – VIA ROMA – VIA VITTORIO VENETO (da via Roma a I Traversa Vittorio Veneto): divieto di circolazione veicolare il giorno 24 Dicembre 2022 e il giorno 31 Dicembre 2022 dalle ore 11.00 alle ore 18.00.