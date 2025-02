Torre del Greco – Valorizzare la vocazione turistica del territorio, caratterizzato da luoghi di interesse storico e archeologico, tradizioni culinarie e una strategica posizione geografica che colloca la città tra il mare e le pendici del Vesuvio: è la motivazione alla base della decisione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella di ripetere l’esperienza espositiva alla Borsa Mediterranea del Turismo, in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 13 al 15 marzo prossimi.

Dopo il riuscito debutto dello scorso anno, quando la città di Torre del Greco fu presente con un proprio stand nelle aree espositive della fiera (che prevede una media annua di oltre 15mila visitatori, con seimila agenzie di viaggio accreditate e 140 buyers nazionali e internazionali che possono spaziare all’interno dei sei padiglioni espositivi e seguire i quattro workshop tematici in programma), quest’anno l’ente ha stabilito di prendersi carico della partecipazione, forte anche dell’esperienza accumulata nel 2024 grazie al lavoro svolto in sinergia con la presidente della commissione consiliare al Turismo, Valentina Ascione. L’ha fatto con una delibera approvata in giunta nella quale la partecipazione alla Bmt è stata riconosciuta “rispondente agli obiettivi di promozione turistica del nostro territorio”, considerato anche – come si legge sempre nell’atto deliberativo – che “l’amministrazione comunale, in coerenza con i propri obiettivi programmatici, incentiva, sostiene e realizza quelle iniziative ed attività che possano costituire volano per il turismo, assecondando la vocazione già insita nella città di Torre del Greco per posizione geografica, storicità e bellezza dei luoghi”.







Per promuovere l’offerta turistica e le attività commerciali, è stato previsto che nella tre giorni della Borsa Mediterranea del Turismo l’ente, presso uno specifico stand individuato all’interno della Mostra d’Oltremare, potrà avvalersi “della collaborazione gratuita rispettivamente della Pro Loco di Torre del Greco e del Distretto Urbano del Commercio di Torre del Greco”. La delibera infine prevede che potranno essere realizzati “gadget e materiale promozionale della città, illustrativo delle peculiarità, bellezze, architetture tradizioni popolari e itinerari religiosi del territorio”.