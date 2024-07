Torre del Greco – Sanzioni di 500 euro per gli amministratori di condominio e per i proprietari di appartamenti che non eseguono correttamente le necessarie opere di sanificazioni degli stabili. È la sanzione prevista da un’apposita ordinanza firmata dal sindaco Luigi Mennella. Che nel provvedimento indica quali sono gli obblighi di coloro i quali sono chiamati a vigilare sulla corretta pulizia degli immobili presenti in città.







“L’amministrazione comunale – è scritto nell’ordinanza – in collaborazione con l’Asl Napoli 3 Sud ha avviato le azioni di competenza per il contrasto alla proliferazione di ratti, blatte ed altri insetti nocivi” spiegando che “al fine di rendere pienamente efficaci gli interventi posti in essere, occorre integrare gli stessi con attività di pulizia e disinfestazione”. Con l’ordinanza, il primo cittadino pone “a carico degli amministratori dei singoli condomini nonché ai proprietari dei singoli fabbricati e delle aree e/o superfici scoperte, ciascuno per le rispettive competenze l’obbligo di provvedere almeno due volte durante l’anno solare, alla sanificazione e deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condomini, a mezzo ditta specializzata nel settore” e di “inviare all’indirizzo pec protocollo.torredelgreco@asmepec.it la certificazione attestante l’avvenuta sanificazione e deblattizzazione” entro quindici giorni.

Prevista una serie di obblighi e impegni a carico di amministratori e proprietari, con l’indicazione che in caso di inosservanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro.