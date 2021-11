Il giorno 9 novembre 2021 si avvieranno le attività del World Café promosso dal Forum dei Giovani di Torre del Greco in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale “Ianua Australis”.

Il World Café è un format che permetterà di dare vita a conversazioni informali in lingua, favorendo uno spazio fisico di socialità e promuovendo l’opportunità di conoscere in modo divertente storie e culture diverse.

Infatti, studenti, studentesse e tutti i giovani interessati, avranno l’opportunità di dialogare in spagnolo e tedesco con le giovani volontarie madrelingua Carolina Hidalgo López e Lilli Franziska Geyer, attualmente a Torre del Greco in quanto coinvolte in un progetto di lungo termine del Corpo Europeo di Solidarietà.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di intraprendere un percorso strutturato volto al miglioramento delle competenze trasversali e linguistiche di tutti i partecipanti, mantenendo un focus privilegiato sulla dimensione interculturale ed europea.

“World cafè rende la realtà giovanile non solo destinataria ultima, ma nucleo fondante nella creazione e nella realizzazione dell’attività proposta, e questa è la bellezza e la forza principale di tutte le iniziative promosse dal Forum – dichiarano i consiglieri – ragazzi che si mettono in gioco per altri ragazzi, e in questo caso anche con uno sguardo internazionale grazie alle due giovani volontarie Carol e Lilli.”

Gli incontri di World café si terranno nella sede del Forum dei giovani presso Palazzo Baronale, dalle 19.00 alle 20.00, per conversare in spagnolo il martedì e in tedesco il mercoledì. I ragazzi interessati all’iniziativa possono informarsi sulle modalità di partecipazione consultando le pagine ufficiali del Forum.