Torre del Greco – Trentotto verbali elevati, quasi cento persone identificate e sessanta veicoli verificati. Sono i numeri della nuova serata di controlli interforze effettuati dai carabinieri della compagnia di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa, dagli uomini della Guardia di Finanza e dagli agenti del comando di polizia municipale nell’ambito delle attività predisposte per la tutela del territorio, con particolare attenzione nel caso specifico ai punti maggiormente interessati dal fenomeno della cosiddetta movida.

Nell’ambito di queste verifiche e attraverso il coinvolgimento complessivamente di otto auto appartenenti alle diverse forze dell’ordine scese in campo, sabato scorso – primo febbraio – sono stati controllati nelle diverse arterie dove si è concentrato l’intervento, sessanta veicoli, con l’identificazione complessivamente di 96 persone.







Nel corso delle verifiche, a quanto fa sapere la polizia municipale, sono stati elevati 38 contravvenzioni per varie violazioni al codice della strada. In particolare, le irregolarità sono state riscontrate in riferimento al mancato utilizzo del casco, alla mancata revisione dei veicoli, all’uso del telefonino mentre si era alla guida, all’assenza della copertura assicurativa, alla mancanza di documenti. Nel corso della serata di controlli, sono state ritirate due patenti, disposti due fermi amministrativi ed un sequestro amministrativo.