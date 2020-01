Torre del Greco – Secondo il settimanale “Chi” Favoloso si troverebbe in Svizzera. Infatti, la rivista ha pubblicato una foto scattata a Locarno dove l’ex gieffino si troverebbe dopo il suo allontanamento.

Ricordiamo che Luigi Mario Favoloso ha fatto perdere le proprie tracce alla fine di dicembre quando ha lasciato la casa dei suoi genitori a Torre del Greco “senza soldi e documenti”, secondo la versione della mamma Loredana Fiorentino: la quale, subito dopo ne ha denunciato la scomparsa.

Pochi giorni fa, però, a Live non è la d’Urso, la madre di Favoloso si è scontrata in studio con Gianluigi Nuzzi (conduttore di Quarto Grado): secondo il giornalista di cronaca ci sarebbero troppi elementi strani in tutta la vicenda.

Infatti, al vaglio della Procura – come Quarto grado ha raccontato – ci sono i filmati di videosorveglianza che, invece, secondo la madre di Favoloso non esisterebbero. Ma Quarto grado ha mandato in onda quei frammenti video e quindi la versione della signora Loredana regge poco.

Poi, la madre di Favoloso ha ritirato la denuncia per scomparsa.

Infine, le accuse choc della Moric, che al Live si è presentata con una denuncia contro Favoloso, presentata in Procura. Secondo la Moric Favoloso avrebbe avuto atteggiamenti violenti nei suoi confronti e contro il piccolo Carlos (il figlio che ha avuto dal suo precedente matrimonio con Fabrizio Corona).

Colpo di scena. Domani sera, Luigi Mario Favoloso sarà ospite a Live Non è La D’Urso, dove racconterà la sua versione.