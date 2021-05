Venerdì 14 maggio la “panarella” del Faito ha ripreso a salire verso la cima dei monti lattari. A partire dalle ore 10 sono riprese le corse giornaliere che, tra mare e montagna, regalano un panorama mozzafiato unico al mondo.

Info ed orari su https://www.eavsrl.it/web/orario-funivia

La giornata inaugurale è stata anche l’occasione per presentare, presso la stazione superiore, il progetto di valorizzazione e allestimento del piazzale antistante la stazione della storica funivia del Monte Faito. Il progetto, denominato “Le Piazze del Faito” redatto da Od’A “Officine di Architettura”, vincitore del concorso di idee “fare piazza al Faito”, propone la riconversione di uno spazio, quello del Piazzale Funivia Superiore, mirando a costruire un sistema di piazze caratterizzate dalla presenza di elementi in grande scala – totem-arredo-land mark- raccolti sotto una grande pergola/copertura in grado di accogliere e proteggere i visitatori