Prosegue l’impegno civico del Movimento 5 Stelle di Portici, che ha deciso di dare supporto al referendum nazionale che vieta la caccia in Italia.

I consiglieri comunali M5S hanno organizzato una serie di appuntamenti per raccogliere firme necessarie al raggiungimento del numero di adesioni, su scala nazionale, per abolire la caccia. Le petizioni, inoltre, saranno anche attinenti ai problemi quotidiani che vive la città, come il nuovo piano per la sosta a pagamento e la richiesta di installazione di telecamere per la sicurezza dei cittadini.

“Con il Consigliere Domenico Avolio abbiamo fornito la nostra disponibilità ad autenticare le firme per quanto riguarda l’indizione di un referendum nazionale per l’abolizione della caccia – spiega Alessandro Caramiello, capogruppo M5S -. Ma non finisce qui perché oltre a questa raccolta firme, vi ricordiamo le nostre petizioni relative alla richiesta di modifica del nuovo sistema di sosta a pagamento a Portici, che tanti malumori sta creando tra i cittadini. Inoltre, ci saranno altri appuntamenti in cui presenteremo le petizioni per chiedere l’installazione delle telecamere a copertura dell’intero territorio porticese e la richiesta di impiegare la polizia municipale su tre turni compreso quello notturno così da cercare di prevenire i tanti atti predatori presenti ormai da troppi anni nella città della Reggia”.

Ufficio stampa Movimento 5 Stelle