Ottaviano – È partita l’atro ieri, 1° luglio, la Campagna Antincendio Boschivo (AIB) 2025. Anche quest’anno l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, forte degli ottimi risultati ottenuti nel 2024 nel contrasto e nella prevenzione degli incendi boschivi, ha confermato la collaborazione con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco.







La convenzione, rinnovata nel 2024 per un ulteriore triennio, prevede l’attivazione di due presidi fissi dei Vigili del Fuoco all’interno del territorio del Parco, rispettivamente presso la sede storica del Reale Osservatorio Vesuviano a Ercolano e presso il campo sportivo comunale di Terzigno. I presidi saranno operativi dal 1° luglio al 23 settembre, con servizio giornaliero dalle ore 8.00 alle 20.00, periodo in cui è massimo il rischio incendi. I Vigili del Fuoco potranno contare, oltre ai consueti veicoli antincendio, su quattro mezzi fuoristrada dotati di moduli blitz antincendio, consegnati dall’Ente Parco negli anni scorsi.

«A partire dall’estate 2018 – dichiara il Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca – abbiamo lavorato con determinazione per mettere a punto un modello efficace di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi, che ci ha permesso di ridurre significativamente sia il numero degli incendi sia le superfici percorse dal fuoco. La collaborazione con i Vigili del Fuoco attraverso i due presidi fissi, unita al sistema di videosorveglianza messo a disposizione dei Carabinieri Forestali, rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di tutela del nostro patrimonio naturale.

Questo modello integrato ci consente di garantire una sorveglianza capillare e un intervento tempestivo in caso di emergenze. Tuttavia – prosegue il Presidente – il nostro impegno da solo non basta: il contributo di ciascuno è indispensabile. Chiediamo ai cittadini, ai turisti e a tutti i visitatori del Parco di rispettare le regole, evitare comportamenti che possano innescare incendi e segnalare immediatamente ogni principio di incendio ai numeri di emergenza. Solo insieme – conclude il Presidente Raffaele De Luca – possiamo proteggere il Vesuvio, un bene prezioso per l’ambiente, la biodiversità e la nostra comunità».

“Poiché è accertato purtroppo che la generalità degli incendi è di natura dolosa o quantomeno colposa – afferma l’ing. Emanuele Franculli, Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Campania – i due presidi realizzeranno una condizione di massima prossimità ai luoghi più vulnerabili ad azioni incendiarie, con indubbia accresciuta efficacia di azione nel contrasto agli incendi di vegetazione. I presidi determineranno altresì condizioni di estensione del controllo del territorio, quale misura indispensabile per favorire la prevenzione degli incendi dolosi. È chiaro – conclude Franculli – che a queste misure sarà utile si associ, in ogni caso, il contributo di presidio e vigilanza del territorio che ogni abitante dell’area parco potrà fornir”.