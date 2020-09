Castellammare di Stabia – Nuovi sensi di marcia: così cambia la viabilità in città.

A partire da ieri, cambiano i sensi di marcia in via Silio Italico, via Amato, via del Carmine, via Principe Amedeo e via San Vincenzo, mentre via Plinio il Vecchio diventa a senso unico da via Denza a via Amato.

“Mettiamo in ordine le nostre strade. Recuperiamo il nostro tempo”, ha commentato il sindaco Gaetano Cimmino.