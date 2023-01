Dalla pallanuoto all’atletica, dalla vela al rugby, passando per la nautica, il ciclismo, il motociclismo, il judo e tanti altri sport ancora.

Napoli ha in programma un fitto calendario di eventi per questo anno 2023 per far brillare se stessa e i campani. E tutto, a sostegno della candidatura di Napoli a Città Europea dello sport 2026.

Una grande sfida che la città partenopea all’ombra del Vesuvio non intende perdere.

Clicca qui per il programma completo.