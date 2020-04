Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, riunito in seduta permanente, ha deciso di manifestare concretamente il sostegno ai propri iscritti, deliberando la riduzione al 50 per cento della quota ordinaria dovuta per l’annualità corrente da parte degli avvocati nonché l’annullamento di quella prevista per tutti i praticanti.

“A causa dell’emergenza sanitaria e il non soddisfacente sussidio ottenuto dal Governo per il tramite di Cassa Forense – spiega il presidente Luisa Liguoro – ci siamo schierati al fianco della Classe che ci onoriamo di rappresentare, pur consapevoli del grosso sforzo economico che dovremo compiere e che possiamo quantificare in circa 400.000 euro”.

“Ci auspichiamo che tale gesto venga ben compreso dai nostri iscritti che, nonostante la riduzione, continueranno anche quest’anno a beneficiare di tutti i servizi che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati gli garantisce, primo fra tutti la consolle e l’assistenza per il processo civile telematico. Abbiamo inoltre – continua il presidente Liguoro – compulsato i nostri referenti nazionali nel Consiglio Nazionale Forense e l’Organismo Congressuale Forense, chiedendo un sostegno anche da parte loro per aiutare i molti colleghi in difficoltà. L’intervento adottato non esclude future ed ulteriori misure di sostegno all’Avvocatura che il Consiglio si è espressamente riservato di deliberare”.