Si lavora costantemente per il bradisismo in zona Campi Flegrei di Napoli e per gli abitanti della zona.

Il Comune di Napoli ha reso noto la nuova situazione aggiornata:

– 299 persone sgomberate per un totale di 139 nuclei familiari;

– 72 persone ospitate in strutture alberghiere;

– 193 persone hanno trovato autonoma sistemazione-

Presso l’Hub di accoglienza di Via Acate ci sono 17 alloggiati.







Nella struttura di Marechiaro “San Francesco d’Assisi ” sono ospitate 17 persone.

Sono attivi punti di accoglienza per coloro che hanno ricevuto un decreto di inagibilità della propria abitazione.

Le strutture disponibili si trovano:

– Via Acate: circa 20 posti disponibili

– Marechiaro: circa 40 posti dedicati a situazioni di fragilità

– Alberghi aderenti all’iniziativa: per garantire ulteriori soluzioni di ospitalità.

Su indicazione del Sindaco, è stata inoltre individuata un’area idonea in Via Terracina 220, nei pressi dell’Ospedale San Paolo, per l’allestimento di una struttura temporanea di accoglienza con una capacità compresa tra le 20 e le 50 persone.

Questa struttura includerà una tensostruttura riscaldata con energia elettrica e letti, una zona dedicata ai servizi socio-sanitari e un’area destinata ai servizi igienici.

Per garantire un’assistenza continua:

– gli assistenti sociali della Municipalità sono operativi tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00 presso la sede di Via Acate;

– nelle ore notturne, il servizio è garantito dagli assistenti sociali della Centrale Operativa Sociale (COS), attivi su chiamata in caso di necessità.

È possibile richiedere aiuto o segnalare situazioni di criticità al numero 081 5627027, operativo h24.

I dirigenti del Welfare si alternano quotidianamente tra la sede municipale di Via Acate e la Centrale COS del Comune di Napoli per rispondere in tempo reale alle esigenze della cittadinanza.

L’Amministrazione comunale continua a lavorare con il massimo impegno per garantire supporto e assistenza a tutti i cittadini colpiti dal sisma e invita chiunque si trovi in difficoltà a contattare i servizi competenti per ricevere l’aiuto necessario.