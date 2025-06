Ercolano – Ercolano, arrivano tre nuovi parcheggi in città, interventi per risolvere una criticità storica. Buonajuto: “Una svolta attesa da anni, lasciamo alla città un’eredità concreta di sviluppo e vivibilità”

Sono in fase di completamento le procedure che daranno il via ai lavori per la realizzazione di tre nuove aree parcheggio all’interno del Comune di Ercolano, un passo decisivo verso la soluzione di un tema molto sentito dai cittadini. L’Amministrazione guidata dal sindaco Ciro Buonajuto ha avviato tre importanti interventi che contribuiranno in maniera concreta a migliorare la mobilità urbana, sostenere lo sviluppo turistico ed economico e garantire più servizi per i residenti.







Le nuove aree parcheggio sorgeranno in Piazza Pugliano, Piazza Trieste e Via Bordiga.

In Piazza Trieste sarà realizzato un parcheggio interrato, grazie alla sottoscrizione di un partenariato pubblico-privato, che garantirà: 155 posti auto a rotazione, di cui 6 per persone con disabilità e 4 parcheggi rosa; 8 posti moto; 6 posti auto con ricarica elettrica, grazie all’installazione di 3 colonnine; una rastrelliera per 15 biciclette a uso bike sharing; 79 box auto privati.

In Piazza Pugliano, il progetto prevede: 30 posti auto, di cui 2 per persone con disabilità e 6 dotati di ricarica elettrica; 9 posti moto; la sistemazione dello spiazzo antistante il parcheggio e la realizzazione di un piccolo locale commerciale (bouvette) a servizio della piazza.

In Via Bordiga, il Comune è riuscito a portare a termine con successo la procedura di esproprio dell’area, primo passo concreto verso la realizzazione di un nuovo parcheggio a raso interamente finanziato con fondi pubblici e attualmente in fase di reperimento risorse per l’avvio dei lavori. L’area sarà dotata di 183 posti auto, di cui 4 per persone con disabilità e 8 posti moto.

“Per lungo tempo la mancanza di parcheggi ha rappresentato una delle più grandi criticità per la città di Ercolano – dichiara il sindaco Ciro Buonajuto –. Oggi, grazie a un lavoro lungo, complesso e determinato, possiamo finalmente dire che stiamo cambiando le cose. Abbiamo sbloccato e portato a compimento tre progettualità che contribuiranno a trasformare il volto della città, rendendola più vivibile, più moderna e con più servizi per tutti. Questa non è solo una risposta concreta a un’esigenza quotidiana dei cittadini, ma è anche un’eredità che lasciamo alla ad Ercolano, infrastrutture utili, durature, pensate per il futuro e per una mobilità più sostenibile. È questo il modo in cui abbiamo inteso 10 anni di amministrazione in cui non ci siamo mai risparmiati, risolvendo problemi storici e costruendo opportunità per le prossime generazioni.”

Questi parcheggi si inseriscono all’interno di una strategia più ampia di rigenerazione urbana portata avanti dall’Amministrazione, che include: i lavori in corso per i tre nuovi palazzetti dello sport; i lavori per la rete fognaria a San Vito, avviati di recente; il progetto di riqualificazione di via Cook e via San Vito, in corso di approvazione paesaggistica; la progettazione, appena affidata con risorse comunali, di un nuovo asilo nido da 80 posti nella ex scuola materna di via Marconi; l’ottenimento di 1,6 milioni di euro di fondi PNRR 2025 per i lavori di ristrutturazione del medesimo asilo.