Si trova in Campania una delle finaliste candidate ad essere decretata la Città Italiana dell’Innovazione 2025.

Luogo incantevole e da vistare per le bellezze naturali che offre, è adesso in ‘gara’ per un importante titolo: si tratta di Bacoli, situata a nord di Napoli.

"Adesso – dichiara soddisfatto il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – abbiamo bisogno di tutto il vostro aiuto: è partito il sondaggio per scegliere la vincitrice.







Bacoli sfida tante bellissime città da nord a sud – precisa il primo cittadino -. C’è Lecce, Mazara del Vallo, Bagheria, Cuneo, Todi.

Dalla Lombardia al Molise, dalle Marche alla Sardegna, dal Lazio all’Umbria, siamo l’unica città della Campania che ha rappresenterà la nostra regione in finale.

E siamo quasi in testa- aggiunge soddisfatto -. Vi chiediamo un click, per sostenerci, diffondere e coinvolgere quante più persone possibili.

Fino al 30 marzo per votare ( Per votare e sostenere Bacoli è possibile Cliccare qui )

Siamo entrati nella fase 2 per la selezione della sede della IX edizione del living lab di open innovation.

Il voto a questa survey integrerà quello della commissione di valutazione per scegliere i 3 finalisti nazionali.

L’obiettivo è scegliere la sede che dal 29 settembre al 3 ottobre ospiterà le giornate di incontri di Jazz’inn 2025.

E Bacoli può farcela. Jazz’Inn 2025 è il living lab di open innovation di Fondazione Ampioraggio.

Vogliamo trasformare i nostri borghi – conclude il primo cittadino – in centri d’innovazione con centinaia di esperti, innovatori da tutta Italia”.

