La linea della Circumvesuviana Napoli-Sorrento è il principale collegamento a disposizione dei turisti per raggiungere le principali mete turistiche culturali e balneari. La decisione dell’EAV di servire la stazione di Villa delle Ginestre solo dalla tratta Napoli – Poggiomarino, di fatto estromette la Villa di Leopardi, il Colle di Sant’Alfonso ed un parco acquatico, dal maggior percorso turistico regionale.

Oltre al danno per residenti, studenti e lavoratori della zona, è evidente il danno economico che ne deriva. Il Sindaco deve pretendere nell’interesse collettivo che si faccia un dietrofront immediato, soprattutto alla luce di una stagione estiva ancor in atto per altre settimane. È necessario insistere in tal senso e rilanciare chiedendo che anche Villa Sora sia indicata come sito di interesse turistico culturale sulla route map.

Purtroppo sempre di più la nostra amata città smette di rimembrar quel tempo quando beltà splendea.

Vincenzo Salerno e Santa Borriello