Napoli – Il Governatore della Campania De Luca auspica le dimissioni del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Presentando i risultati dello screening sugli insegnanti alla vigilia degli esami di maturità, definendo lo screening effettuato «una iniziativa unica in Italia», il Governatore torna per il terzo giorno sulla polemica con il Ministro, ma stavolta affonda il colpo.

La reazione del Governatore rispetto alla scelta di aprire le scuole il 14 settembre era stata durissima già sabato.

«Come è del tutto evidente, la nostra è una posizione opposta a quella del Ministro dell’Istruzione, che ancora una volta dimostra atteggiamenti o irresponsabili o provocatori verso i docenti e le famiglie».

Per questo De Luca auspica le dimissioni di Lucia Azzolina: «Un ministro che propone l’apertura dell’anno scolastico il 14 settembre, per chiudere poi tre giorni, per poi riaprirle e richiuderle ancora, in qualunque Paese civile sarebbe invitato a dare le dimissioni.

Lavoreremo nei prossimi giorni, per quello che sarà possibile, per evitare questa vergogna».