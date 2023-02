Il Sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, è intervenuto in merito alle ansie e ai timori manifestatigli, a mezzo lettera, dal Comitato Genitori del Centro per L’Autismo “Airone Blu” inerenti la paventata chiusura del centro stesso il prossimo 31 Maggio.

E lo ha fatto indirizzando una missiva – a propria firma – al Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e, al Direttore Generale dell’ ASL Na3Sud, Giuseppe Russo, sollecitando ed invitando le autorità istituzionali di competenza ad accogliere l’istanza di incontro, richiesta dal Comitato Genitori, ed offrire loro gli opportuni chiarimenti su quello che sarà il futuro di un autentico punto di eccellenza dell’autismo, non soltanto del territorio comunale, ma dell’intero territorio vesuviano.

“La realtà di “Airone blu”, – si legge nel corpo della lettera – inaugurata a gennaio 2020 presso i locali dell’Ospedale “A. Maresca” di Torre del Greco, ha nel corso di questi tre anni interagito con le comunità locali intervenendo su numerosissimi casi di autismo, grazie ad un ampio parterre di professionisti della relazione d’aiuto con pluriennale esperienza nel settore, qualificando non solo il nosocomio torrese come polo d’eccellenza, ma accreditandosi come punto di riferimento dell’intero bacino di utenza servito dal presidio ospedaliero.

Alla luce di tutto quanto espresso – la chiosa del primo cittadino – è mia particolare premura nella veste istituzionale di Sindaco, quindi di autorità sanitaria locale sottoporre alla Loro cortese attenzione di concedere l’opportunità di un colloquio e di un confronto sui temi inerenti la paventata decisione della Direzione dell’ASL NA 3 SUD e dare rassicurazioni alle preoccupazioni di tanti genitori, intervenendo con provvedimenti che possano dare certezze di continuità alle attività del centro Airone Blu”.