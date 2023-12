Red ha nove anni e la sua foto con un’espressione decisamente triste è stata scelta come immagine principale di un manifesto che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella ha voluto realizzare, su iniziativa dell’assessore al benessere animale Laura Vitiello e grazie al supporto dell’ufficio igiene e sanità dell’ente e alla collaborazione dell’associazione Corpo provinciale guardie ambientali volontarie Gav, per promuovere uno speciale “Natale a 4 zampe” che mira a trovare una casa e una famiglia ai circa 50 cani ospiti di “Pineta dog”, il canile convenzionato con il Comune.

Sulla locandina fatto realizzare dall’ente ci sono anche Nonno Spillo, 6 anni; Conny, una femminuccia di 4 anni; Ambra, che di anni ne ha otto; Nero, un bel cane di colore scuro di 6 anni; Laika, una cagnolina di taglia piccola di 5 anni; Nonno Swift, 13 anni.

“Sono oltre cinquanta – spiegano nel manifesto il primo cittadino e l’assessore – i cani che si possono adottare contattando il Comune di Torre del Greco o in canile ‘Pineta dog’.







L’adozione consapevole di un cane bisognoso e meno fortunato è un gran bel gesto che ciascuno di noi può regalarsi!”.

“Adottare un cane è un gesto d’amore profondo e di consapevole responsabilità – aggiunge Laura Vitiello – nonché un atto di immensa generosità, che fa bene non solo a chi viene adottato ma anche e soprattutto a chi adotta.

Doniamo un Natale diverso a Red ed ai suoi amici che cercano una casa ed una famiglia che li accolga e che dia loro tutto l’affetto che meritano”.

Per chi volesse prendere in affidamento gli amici a quattro zampe oggi ospiti del canile convenzionato con il Comune, può rivolgersi a “Pineta dog” (via della Ferrovia, località Pontericcio, Giugliano in Campania) ai seguenti riferimenti: www.canilepinetadog.it; info@canilepinetadog.it; tel: 081.19045540; Whatsapp: 333.5700200-393.9821195. Oppure, in alternativa, occorre rivolgersi al Comune di Torre del Greco, scrivendo a igienesanita.torredelgreco@asmepec.it; Whatsapp 3386436718.