La palestra Catello Scala si conferma terreno difficile per le avversarie

La CoGe Vesuvio Oplonti superà il tabù Ics Santa Lucia. Nella diciassettesima giornata del campionato di serie B1, le atlete allenate da coach Ciro Alminni hanno battuto, con un netto tre a zero, la formazione romana che nei precedenti incontri, tra B2 e B1, era riuscita sempre ad avere la meglio. Lanari è compagne hanno riscattato la prestazione opaca di Santa Teresa di Riva, confermando la qualità di gioco che si era vista nell’ultima uscita casalinga contro Marsala.

Il tre a zero sulla Ics Santa Lucia permette alle tigri oplontine un deciso allungo sulla zona calda della classifica. Con Modica e Pomezia, le oplontine occupano le posizioni di classifica immediatamente a ridosso della zona play off.







IL PUNTEGGIO 25-19, 26-24, 25-17 L’Ics Santa Lucia si presenta a Torre Annunziata senza il coach De Gregoriis, che ventiquattro ore dopo la gara è stato sollevato dall’incarico, e con una posizione di classifica assai difficile. In casa CoGe, coach Alminni è costretto a rinunciare a Domiziana Mazzoni. La centrale ha fatto di tutto per essere della partita ma l’allenatore ha preferito evitare rischi. In avvio le protagoniste dello scontro sono Gervasi e Lanari, da una parte, e Bressan e Palermo, dall’altra. Mentre il capitano oplontino non conosce errori, Santa Lucia difetta in ricezione e incappa in troppi errori in battuta. La prestazione di Sara Gervasi è un continuo crescendo e il suo impatto sulla partita determina la forbice di sei punti. Nel secondo set le ospiti contengono gli errori e trovano nelle battute di Palermo un’arma in più. Il parziale si gioca sul filo dell’equilibrio. Sul ventidue a ventuno in favore di Santa Lucia, Sara Gervasi trova un mani-fuori e fissa il ventiduesimo punto. Il ventitreesimo punto è un ace di Laura Biscardi. Santa Lucia di aggrappa alla partita con Culiani. Giada Biscardi firma il 24-23 trovando l’incrocio delle linee con un bel diagonale. Primo set-point non sfruttato con la stessa Giada Biscardi, in battuta, che trova la rete. Una “frustata” di Marianna Vujko piega la ricezione di Santa Lucia per il 25 a 24 e Sara Gervasi completa l’opera fissando il punteggio sul 26 a 24. Il terzo set mette in evidenza la voglia di vincere della CoGe Vesuvio Oplonti ed un certo smarrimento in casa Ics. I tre ace consecutivi con cui Laura Biscardi chiude il confronto sono lo specchio degli umori in campo.

“E’ la risposta che mi aspettavo dalla squadra dopo la prestazione di Santa Teresa di Riva”. Così il presidente, Angelo Cirillo, nel post-gara: “Abbiamo messo in campo le nostre qualità”. Superato anche il tabù Santa Lucia: “Più che soffermarmi su questo dato, è arrivata la conferma che risuciamo a sfruttare al meglio il fattore campo. Dei venticinque punti conquistati fino ad ora ben ventuno li abbiamo ottenuti in casa. Con Santa Lucia esiste, da sempre, un ottimo rapporto. E’ una società con la quale abbiamo condiviso anche altre categorie e con la quale si è instaurato, fin da subito, un clima di grande collaborazione”. Prossima sfida a Pescara: “Sabato saremo chiamati a trovare punti anche lontano da casa, intanto ci godiamo quanto di buono abbiamo fatto fino ad oggi”.