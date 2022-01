La Turris conquista i tre punti grazie ai gol realizzati da Tascone e Leonetti nella prima frazione di partita. Nel secondo tempo, li corallini hanno amministrato il vantaggio, ma comunque in più occasioni si è mostrata pericolosa in fase offensiva. La Vibonese ha subito la superiorità dei padroni di casa formazione, ma hanno provato a reagire spinti dal loro orgoglio nel finale.

Il Tabellino

TURRIS: Perina P., Bordo L., Esempio S., Ghislandi D., Leonetti V., Longo S. (dal 40′ st Giannone L.), Manzi C., Pavone F., Sbraga A. (dal 29′ st Di Nunzio F.), Tascone S. (dal 21′ st Zampa E.), Varutti M. (dal 30′ st Nunziante C.). A disposizione: Abagnale A., Colantuono V., Di Nunzio F., Giannone L., Iglio G., Nocerino L., Nunziante C., Santaniello E., Zampa E.

VIBONESE: Marson L., Basso G., Carosso A., Cattaneo L., Corsi A. (dal 43′ st Alvaro), Gelonese L. (dal 16′ st Bellini F.), Grillo P. (dal 26′ st Blaze A.), Risaliti G., Spina M. (dal 27′ st Ngom M. B.), Suagher E., Volpe M.. A disposizione: Mengoni R., Alvaro, Bellini F., Blaze A., De Marco P., Mahrous A., Ngom M. B., Punturiero V., Spano D.

Reti: al 6′ pt Tascone S. (Turris), al 34′ pt Leonetti V. (Turris).

Arbitro:

Ammonizioni: al 44′ pt Pavone F. (Turris), al 20′ st Esempio S. (Turris) al 8′ pt Carosso A. (Vibonese), al 21′ pt Gelonese L. (Vibonese), al 12′ st Cattaneo L. (Vibonese), al 21′ st Corsi A. (Vibonese).