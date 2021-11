Formigine – Rugby in carrozzina: Padova campione d’Italia per la quarta volta consecutiva

Le quattro tappe del Campionato Italiano di Rugby in carrozzina hanno consegnato il verdetto finale a Formigine (Modena). È di nuovo il Padova Rugby a primeggiare e ad assicurarsi lo scudetto per l’anno 2021. Per la squadra patavina si tratta del quarto trionfo in quattro anni e la certezza di non avere rivali.

La Polisportiva Milanese che, nella giornata di sabato si è guadagnata la finale battendo i Mastini Cangrandi Verona per 47-40, non riesce a detronizzare la formazione veneta e anche quest’anno si classifica al secondo posto. Il Padova, dopo aver sconfitto l’H81 4Cats Vicenza per 54-22, vince con grande scarto per 61-28 e già il primo quarto (18-6) ha fatto emergere subito la differenza di valori in campo.

La compagine vicentina ha la meglio nel derby veneto contro Verona per 46-34, in una partita abbastanza equilibrata che la piazza al terzo posto in Campionato.

Resta comunque alto il gap tecnico tra i campioni d’Italia e le altre squadre, che dovranno lavorare ancora duramente per colmare le differenze.

L’occasione più propizia si presenterà comunque tra tre settimane in occasione della Coppa Italia in programma a Modena il 20 e 21 ottobre.

Foto Massimo Bertolini/FISPES

https://www.dropbox.com/sh/l9y10uph8snf7xi/AAB36FpULY2hOXuBkVDCsqeqa?dl=0

Risultati partite

Sabato 30 ottobre

Padova Rugby vs H81 4Cats Vicenza 54-22

Polisportiva Milanese vs Mastini Cangrandi Verona 47-40

Domenica 31 ottobre

Finale 1°/2° posto: Padova Rugby vs Polisportiva Milanese 61-28

Finale 3°/4° posto: H81 4Cats Vicenza vs Mastini Cangrandi Verona 46-34

Classifica finale Campionato

1) Padova Rugby

2) Polisportiva Milanese

3) H81 4Cats Vicenza

4) Mastini Cangrandi Verona

5) Ares-Romanes Wheelchair Rugby Roma

La finale del Campionato Italiano di Rugby in carrozzina è resa possibile grazie al sostegno istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico e al patrocinio del Comune di Formigine.

Official sponsor: UniCredit, Stellantis con Autonomy

Sponsor tecnico: Luanvi

Altri partner: Italgraniti Group Spa, Pmg Italia, Human Tecar, Inail, Superabile Inail, Fuori Campo 11 Asd, Ti-Effe Service