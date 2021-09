Padova – Nazionali FISPES in raduno: Calcio a 7 a Camposampiero e Rugby in carrozzina a Padova

Mentre la Nazionale Italiana Calcio Amputati è impegnata a Cracovia per gli Europei, le altre due Nazionali degli sport di squadra FISPES affronteranno un weekend di allenamenti per riprendere le attività dopo la pausa estiva.

Da venerdì 17 a domenica 19 settembre l’Italia del Calcio a 7 si ritroverà a Camposampiero (PD) per il secondo raduno dell’anno. I 16 giocatori convocati dal CT Simone Pajaro si sottoporranno a sedute di allenamento per dare avvio alla programmazione tecnica invernale. Per FISPES sarà presente il Consigliere federale Antonella Munaro.

Sempre nello stesso fine settimana, la Nazionale di Rugby in carrozzina inizierà a Padova presso l’OIC la serie di raduni tecnici previsti nell’ambito del progetto di ricerca rivolto ad atleti di corsa in carrozzina e Wheelchair rugby, realizzato in collaborazione con l’Università di Padova ed il sostegno della Fondazione Cariparo. Per il primo dei sei collegiali in programma, il Direttore tecnico nazionale Franco Tessari ha convocato 15 giocatori per le attività di monitoraggio della preparazione tecnica per l’anno sportivo 2021.