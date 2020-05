Dries Mertens potrebbe presto diventare un cittadino napoletano a tutti gli effetti.

L’idea è stata lanciata dall’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello a radio Goal: “Possiamo pensare di costruire con la società un percorso condiviso per conferire la cittadinanza onoraria a Dries Mertens. Parliamo di un ragazzo speciale. Non per niente è stato ribattezzato ‘Ciro’ dal sentimento popolare della gente nei suoi confronti“.

Una bella notizia e premia un ragazzo che ha dato tanto alla città di Napoli non solo in campo ma anche fuori dal campo con gesti molto apprezzati a livello umano.

“Pensiamo alla cittadinanza onoraria – continua Borriello – perché parliamo di un ragazzo sensibile che si è speso a fari spenti per fare del bene alla nostra città. Mertens ha fatto tanto dentro e fuori dal campo“.