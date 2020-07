Torre del Greco – Sembra non aver fine l’incubo per i tifosi corallini di non vedere la loro squadra del cuore giocare, per il prossimo campionato, tra i professionisti.

Infatti, dopo la mancata, in un primo tempo, presentazione della certificazione del nuovo manto erboso dello stadio Liguori, da parte del Comune, si è reso necessario per la dirigenza corallina cercare un impianto alternativo per far giocare la squadra nelle partite interne.

C’era stato un via libera da parte del Comune di Monopoli per far utilizzare lo stadio cittadino, ma ultime notizie vedono il diniego da parte della Prefettura di Bari per motivazioni riguardanti l’ordine pubblico.

Resterebbe, a questo punto, l’opzione Avellino, ma sembra, come riportato dal sito tuttoavellino, che la Lega Pro starebbe valutando di negare anche questa opzione perché, pare, non sia possibile inserire tre squadre per l’utilizzo dello stesso stadio. Infatti, oltre all’Avellino, al Partenio, gioca anche la Casertana. In più, ci sarebbe la limitazione per la Turris di dover giocare solo al sabato, visto che, in alternanza, la domenica è occupata dalle altre due squadre. Però la risposta finale spetta alla Covisoc.