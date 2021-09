Quello in programma sabato 2 ottobre tra Torino e Juventus, sarà un derby senza ultras granata. La frangia più accesa della tifoseria del Toro, attraverso un messaggio diffuso sui social, ha infatti comunicato la volontà di disertare gli spalti in segno di protesta contro le restrizioni per l’accesso allo stadio legate al Green Pass e alle misure anti-Covid.

Di seguito il comunicato:

Torino, gli ultras: “No alle restrizioni”

“Coerenti con la posizione presa, non intendiamo accettare le forti restrizioni che snaturano il nostro essere ultras e che porterebbero ulteriori multe e diffide insensate – hanno spiegato gli ultras in una nota -. Per tali ragioni rientreremo nella nostra curva, da sempre cuore pulsante del tifo, solo quando sarà possibile per tutti tornare a viverla con il calore e l’unione che la contraddistinguono. Pertanto – aggiungono – sproniamo i tifosi del Toro ad alzarsi dal divano, lasciare stare i social e unirsi a noi per sostenere la nostra amata maglia e per vivere il vero spirito della Maratona”.

Torino-Juventus, la carica dei tifosi granata

Gli ultras granata non mancheranno però di far arrivare il proprio supporto alla squadra: venerdì primo ottobre, giorno della vigilia della partita contro la Juventus, inciteranno infatti Belotti e compagni al campo di allenamento, mentre il giorno della sfida, come già accaduto nei precedenti match interni, i supporter si ritroveranno all’esterno dello Stadio Olimpico Grande Torino.