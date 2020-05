Roma – Cancellati gli Assoluti di Para atletica di Concesio e il torneo di Fano di Calcio amputati

Con l’emergenza da coronavirus ancora persistente nel nostro paese, la FISPES ha deciso di annullare gli impegni agonistici nazionali del mese di maggio e giugno.

Per l’Atletica paralimpica sono stati cancellati i Campionati Italiani previsti a Concesio, in provincia di Brescia, per il weekend del 27 giugno, mentre per il Calcio amputati salterà il torneo amichevole internazionale di Fano.

La cittadina marchigiana avrebbe dovuto ospitare per il 28-31 maggio un triangolare con la partecipazione, oltre alla Nazionale azzurra, di Spagna e Costa Rica.