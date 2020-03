Roma – Atletica paralimpica: rinviati gli Europei di giugno

World Para Athletics ha annunciato in una nota ufficiale che, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, gli Europei paralimpici di Atletica leggera saranno rinviati.

La rassegna continentale era in programma a Bydgoszcz, in Polonia, dal 2 al 7 giugno prossimi. Alla settima edizione degli Europei erano attesi 600 atleti provenienti da tutti i paesi del vecchio continente.

Il Comitato organizzatore polacco e World Para Athletics continueranno a monitorare la situazione per individuare una data appropriata allo svolgimento della manifestazione nell’arco del 2020.

Comunicato World Para Athletics

https://www.paralympic.org/press-release/bydgoszcz-2020-euros-postponed