Roma – Atletica paralimpica: assegnati i titoli italiani di maratona

Sono quattro i nuovi campioni d’Italia paralimpici di maratona. Nella maestosa cornice dell’Acea Run Rome The Marathon, la 42,195 km romana incorona tre atleti appartenenti alle categorie riservate alla disabilità visiva, ed uno appartenente alla classe cerebrolesione.

A vincere il titolo T11 è Luca Aiello (Athletic Terni) che corre in 4:04.37. Tra i T12 medaglia d’oro per Giovanni Pili D’Ottavio (Villa De Sanctis) che, con 3:36.36, ha la meglio su Francesco Paolo Giannini (Barletta Sportiva), argento in 4:35.57. Il compagno di club Vincenzo Cascella è primo per la categoria T13 (4:35.56), mentre il maratoneta T38 Giacomo Grillo (Athletic Terni) si aggiudica il titolo tricolore in 5:26.09.

Sintesi classificazioni funzionali

http://www.fispes.it/atletica/classificazioni-funzionali/