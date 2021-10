Palermo – Atletica paralimpica: a Palermo i Campionati Italiani di Mezza Maratona

Sarà la splendida cornice di Palermo ad ospitare domenica prossima, 17 ottobre, i Campionati Italiani Paralimpici di Mezza Maratona.

La manifestazione, organizzata dalla società Pro Sport in collaborazione con Agex, si svolgerà nell’ambito della Palermo Half Marathon, che prevede la partecipazione di 400 atleti, con partenza e ritorno a Mondello e giro di boa al Politeama.

Sono due i titoli tricolori di maratonina che verranno assegnati nella categoria maschile: quello per i T45, conteso tra due concorrenti, e quello per i T12.

Il via alla partenza, in programma per le ore 8, verrà dato dall’Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice.