San Giorgio a Cremano – Si terrà stasera, sabato 21 dicembre, alle 17.30, in villa Bruno, a San Giorgio a Cremano, lo show “I Miti del Wrestling: the Champ is here!”, che segna il ritorno del grande wrestling in provincia di Napoli. Clou dello show sarà l’assegnazione della cintura di campione dell’Unione Europea al termine di un torneo con otto tra i più importanti lottatori d’Europa.

Tra loro il francese Tom La Ruffa, già superstar della famosissima WWE, la federazione che ha lanciato mostri sacri come Hulk Hogan, John Cena ed Eddie Guerrero, ma anche gli italiani Karim Brigante e Fabio Ferrari, che stanno facendo incetta di titoli nel mondo.

Ci sarà anche una graditissima presenza femminile, con l’attuale campionessa di wrestling in Grecia, Miss Monica. Anche Napoli sarà ben rappresentata, con un idolo di casa: il nolano Max Peach. Karim Brigante e Miss Monica sono i due protagonisti del documentario “Wrestlove – L’amore combattuto” di Cristiano Di Felice, attualmente in giro nel circuito dei festival cinematografici internazionali.

Gli ultimi biglietti, venduti a prezzi popolari, saranno disponibili direttamente al botteghino dell’evento. E’ possibile richiedere ulteriori informazioni al numero telefonico 3403008340. Lo spettacolo è adatto sia agli adulti che ai bambini: i lottatori, infatti, sono professionisti appositamente formati che faranno sfoggio di tecnica, carisma, abilità sul ring. “Siamo orgogliosi di aver riportato questa bellissima disciplina in Campania” afferma il general manager dello show, Michele M. Ippolito.”