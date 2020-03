Torre del Greco – Il sindaco Palomba come il Papa. Una basilica Santa Croce “suggestivamente vuota” (come piazza S. Pietro). “Un evento che resterà nella storia della nostra comunità” (proprio come quello di Bergoglio). 24 ore prima (28 marzo), Brancaccio: “rinnovo i miei complimenti al dott. Giovanni Palomba… oggi la mia, la vostra o meglio la nostra città non conta più decessi ma guarigioni!!! #bravosindaco”.

Bollettino del 29 marzo: + 9 positivi, 61 totali. Oggi, 30 marzo, siamo a 64!