Anno nuovo, vita nuova: è il motto che ci accompagna ogni anno pieno di buoni propositi spesso non rispettati. Le festività natalizie sono ormai passate ed è normale sentirsi stanchi ed appesantiti. L’eccesso di zuccheri e qualche brindisi di troppo non hanno di certo aiutato ma ecco 5 importanti regole da seguire per ritrovare la grinta e perché no, anche la forma fisica.

1) No ai sensi di colpa: è inutile stressarsi o mettersi alla ricerca della dieta miracolosa. Basterà rientrare alla propria routine o, se è da tempo che vi state lasciando andare, iniziare a volersi bene.

2) Più movimento: è importante integrale la corretta alimentazione con un’adeguata attività fisica. Se non siete abituati iniziate con una semplice passeggiata di 30 minuti, vi aiuterà a sentirvi pieni di energie.

3) No ai digiuni punitivi: perché farsi del male passando dalle abbuffate al digiuno? Basterà prediligere le proteine magre (carne bianca, pesce azzurro, legumi) e integrale con tanta fibra (verdura e frutta di stagione).

4) Più acqua: lo so, bere in inverno non è semplicissimo. Aiutatevi con tisane e frullati. Un esempio: mela verde, finocchio e zenzero. Vi permetterà non solo di bere di più ma anche di digerire meglio e contrastare fastidiosi gonfiori.

5) Puntiamo sugli alimenti giusti: inseriamo nella nostra alimentazione abituale alcuni alimenti alleati del nostro benessere come i carciofi che favoriscono la diuresi e ci aiutano ad abbassare i livelli di colesterolo “cattivo”; le crucifere (cavolfiore, verza, broccoli) ad azione antiinfiammatoria e depurativa; approfittiamo degli agrumi di stagione e dei kiwi per introdurre più vitamina C.

Dottoressa Elisabetta Casciello Biologa Nutrizionista

Cell: 3713549027

Facebook: Biologa Nutrizionista Dott.ssa Elisabetta Casciello

Instagram: una.nutrizionista.ai.fornelli