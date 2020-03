Dalla spesa ai pasti, ecco qualche semplice consiglio per gestire al meglio l’alimentazione in questi giorni di quarantena.

1) Schematizzare un menù settimanale: è molto importante avere un piano da seguire così sarà più semplice elaborare la lista della spesa. Ricordo che, in linea generale, per una corretta alimentazione è opportuno inserire i legumi 2-3 volte a settimana; le uova 1-2 volte a settimana; pesce (fresco o congelato) 2-3 volte a settimana; carne rossa 1 volta a settimana; carne bianca 2-4 volte a settimana; formaggi e affettati magri 1-2 volte a settimana. Riserviamoci una volta a settimana un pasto più sfizioso come una pizza fatta in casa o un dessert ma, attenzione, va ricordato che il pasto libero rappresenta una sana eccezione e non la regola.

2) Organizzare i prodotti in dispensa: in questo momento critico è necessario riuscire ad ottimizzare i tempi a nostra disposizione per fare la spesa. Suggerisco, quindi, di riorganizzare la dispensa e controllare i prodotti che già abbiamo in casa. Mi raccomando di verificare la data di scadenza degli alimenti per evitare sprechi.

3) Lista della spesa dettagliata: una volta stabilito il menù settimanale e valutati i prodotti già acquistati sarà più semplice stilare la lista della spesa con tutti i prodotti necessari. Evitiamo l’acquisto di alimenti eccessivamente calorici e ricchi di conservanti, snack salati, bevande zuccherine o gassate, merendine. Teniamo a mente che la noia e la sedentarietà potrebbero tentarci al consumo di “cibo spazzatura”. Meglio industriarci a preparare un buon dolce fatto in caso così da tenerci occupati e portare in tavola un prodotto sicuramente più genuino.

Dottoressa Elisabetta Casciello Biologa Nutrizionista

Cell: 3713549027

Facebook: Biologa Nutrizionista Dott.ssa Elisabetta Casciello

Instagram: una.nutrizionista.ai.fornelli