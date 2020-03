Torre del Greco – Con determina n° 568 del 12 marzo u.s., l’Amministrazione comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Giovanni Palomba, ha provveduto ad autorizzare la pubblicazione dell’avviso per la partecipazione al Corso di “Operatore Socio Sanitario – Eqf 3” nell’ambito dell’Avviso Pubblico Itia dell’Ambito n°31.

Nello specifico, il corso prevede una durata di 1000 ore, delle quali 550 saranno effettuate in aula, e, le restanti 450 saranno impiegate per attività di stage.

Destinatari dell’attività di formazione saranno 20 allievi e 4 uditori.

Pertanto, quanti intenzionati a partecipare potranno far pervenire – all’Ente comunale – le proprie domande,

consegnate a mano presso l’ufficio protocollo, in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa – Complesso La Salle, o a mezzo pec all’ indirizzo: protocollo.torredelgreco@asmepec.it

In considerazione, tuttavia, dell’emergenza sanitaria COVID- 19, e della necessità più volta richiamata di restare tutti a casa ed uscire solo per comprovate necessità, è possibile presentare la domanda di ammissione anche attraverso l’indirizzo mail: ufficio.assistenza@comune.torredelgreco.na.it