Torre del Greco – Concorsi Comune di Torre del Greco per 32 posti

Il Comune di Torre del Greco è pronto a far pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale tre bandi di concorso per 32 assunzioni . Nello specifico, una selezione sarà per 22 istruttori amministrativi, un’altra per 8 istruttori tecnici.

Entrambi i profili con contratti a tempo indeterminato, inizialmente al 50%. L’ultima selezione, poi, riguarda la ricerca di 2 contabili a tempo pieno e indeterminato.