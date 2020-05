Gli edulcoranti sono additivi alimentari utilizzati in sostituzione dello zucchero (saccarosio) in alimenti e bevande industriali. In etichetta sono contraddistinti dalla lettera E seguita da tre numeri come da normativa europea.

Sono classificati in due categorie

1) EDULCORANTI INTENSIVI (sintetici):

• ACESULFAME K (E950)

• ASPARTAME (E951)

• CICLAMATO (E952)

• SACCARINA (E954)

Hanno la caratteristica di essere acalorici con un potere dolcificante di gran lunga superiore al saccarosio (da 30 a 400 volte in più).

Fa eccezione l’aspartame che apporta circa 4kcal/grammo.

2) POLIOLI (naturali):

• SORBITOLO (E420)

• MANNITOLO (E421)

• ISOMALTO (E953)

• MALTITOLO (E965)

• XILITOLO (E967)

Non sono completamente acalorici, apportano dalle 2 alle 3 kcal/grammo con un potere dolcificante leggermente inferiore allo zucchero.

Nella categoria degli edulcoranti naturali, nel 2010 è stata approvata in Europa la STEVIA (E960). Non apporta calorie e ha un potere dolcificante fino a 400 volte superiore allo zucchero.

Utilizzati in prodotti dietetici, per il fitness e per diabetici (per il controllo che hanno sulla glicemia). Alla dose di consumo normale (se si rispettano le DGA-dosi giornaliere accettabili- si mostrano ragionevolmente sicuri. Unica eccezione va fatta per l’aspartame. Chi soffre di fenilchetonuria (malattia congenita in cui manca l’enzima deputato a metabolizzare la fenilanalina) deve assolutamente evitare l’uso di aspartame (fonte, appunto, di fenilanalina).