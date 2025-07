Torre del Greco – Soggiorno climatico per disabili: via alle domande. C’è tempo fino alle 12 del prossimo 26 luglio per presentare l’istanza: ottanta i posti disponibili, ai quali vanno aggiunti altri ottanta che saranno riservati ai singoli accompagnatori. È quanto stabilito dall’apposito avviso pubblico presente nell’albo pretorio del Comune, firmato dal dirigente del settore politiche sociali Gennaro Alessandro Borrelli.

Stando a ciò che si evince dal documento “il soggiorno si terrà in località Scalea, presso l’hotel Santa Caterina Village, dal 21 al 26 settembre e prevede pensione completa per cinque notti e sei giorni in camera doppia o tripla a seconda delle disponibilità della struttura. I posti disponibili sono pari a 160 unità, di cui 80 disabili e 80 accompagnatori, che avranno il compito e la completa responsabilità della cura e dell’assistenza della persona con disabilità”.







Nell’avviso pubblico è spiegato che “possono presentare istanza di partecipazione i cittadini disabili residenti del comune di Torre del Greco in possesso, alla data di pubblicazione dell’avviso, di un Isee ordinario non superiore a 34.122,27 euro. La domanda di partecipazione, che va redatta sul modello presente sul sito www.comune.torredelgreco.na.it, dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo del Comune di Torre del Greco (complesso La Salle, via De Gasperi) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 oppure attraverso pec all’indirizzo protocollo.torredelgreco@asmepec.it entro le ore 12 del 26 luglio 2025. La documentazione richiesta è presente sempre nell’avviso pubblico.

“In presenza di un numero di istanze pervenute superiore ai posti disponibili – viene spiegato dall’ufficio politiche sociali – sarà stilata una graduatoria con riferimento ai seguenti criteri in via prioritaria: valore dell’Isee dal più basso al più alto; gravità della disabilità stabilità sulla base della percentuale riconosciuta da verbale Inps; eventuali partecipazioni ad iniziative simili promosse dall’ente”. Solo in caso di disponibilità di posti non utilizzati (qualora cioè il numero dei partecipanti sia inferiore alle 160 unità), il Comune si riserva di ammettere soggetti non in possesso dei requisiti previsti dall’avviso, che verseranno per intero la quota di partecipazione (in particolare soggetti in possesso di Isee ordinario superiore a 34.122,27 euro). In caso di parità varrà, come criterio di precedenza, la data di presentazione della domanda.