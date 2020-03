Torre del Greco – Le restrizioni necessarie per vincere la guerra al covid-19 stanno mettendo a dura prova il tessuto sociale torrese, già fortemente sofferente in alcuni suoi aspetti. Siamo coscienti di quanto sia cruciale intercettare il più possibile queste criticità e redistribuire nel miglior modo possibile tutte le risorse a disposizione.

“Ad oggi le misure per intercettare e dare aiuti sono un pó in ritardo, allo stesso tempo non si può non considerare chi per estrema esigenza economica vive alla giornata senza tutela ed ora si ritrova senza risorse, così come gli artigiani che già si barcamenavano tra mille difficoltà e che ora sono sprofondati nel rischio povertà. In questo momento non si può rischiare di chiudere la porta a chiunque abbia bisogno. È necessario raccogliere tutte le richieste di aiuto, valutarle caso per caso e procedere all’erogazione dei bonus secondo una dettagliata scala di priorità senza che permetta di lasciare indietro nessuno, chiudendo il più possibile la strada al malaffare e contrastando il pericolo usura. È altrettanto necessario istituire forme di richiesta aiuto più snelle ed anonime che tutelino dignità e privacy, quali ad esempio l’istituzione di un numero verde comunale.” dichiara la portavoce Santa Borriello, mentre Vincenzo Salerno sottolinea che” Sono giorni difficili per la nostra città, ma abbiamo già registrato un grande senso di solidarietà, tantissime iniziative intraprese da associazioni, tra le quali penso a “Gli Occhi di Claudio” , che stanno svolgendo un lavoro encomiabile. A tutte loro va il nostro sostegno. Facciamo un appello anche agli esercizi commerciali che saranno coinvolti per i bonus spesa di applicare per tale iniziativa uno sconto del 15% così da aumentare il valore intrinseco del sostegno e dimostrare l’enorme solidarietà del popolo torrese chiamato a dimostrarsi, ora più che mai, una comunità. In questi giorni abbiamo suggerito queste nostre riflessioni riscontrando grande collaborazione dall’assessore alle politiche sociali, Luisa Refuto, e per questo siamo fiduciosi di ritrovare formalizzati al più presto i nostri suggerimenti. Continueremo a dare il nostro contributo per mitigare gli effetti negativi di questa guerra. Abbiamo già suggerito di sviluppare soluzioni per finanziare la quota tari relativa al periodo di chiusura per le attività commerciali costrette alla chiusura. Suggeriremo di accelerare un percorso di digitalizzazione degli uffici comunali così da poter continuare a fornire ai cittadini tutti i servizi necessari in modalità snella e telematica. Un sistema di smart city garantirebbe anche il superamento delle criticità annesse alle carenze di personale. Mettendo in campo le migliori idee e tante energie e risorse possiamo farcela.”

M5S Torre Del Greco

Consiglieri portavoce

Vincenzo Salerno

Santa Borriello