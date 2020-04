Napoli – Taglialatela (CampoSud): “quanti tamponi in Campania su personale

sanitario?”



“In Campania il numero di tamponi effettuati sino ad ora si attesta su

circa 12 mila unità. Saremmo curiosi di sapere quanti di questi ad oggi

siano stati effettuati sul personale sanitario che opera ogni giorno in

primissima linea nella lotta al Covid-19 nella nostra Regione. Chi sta

combattendo senza risparmiarsi mettendo a repentaglio la propria salute

e quella dei propri cari ha diritto di sapere se è stato contagiato o

meno. Il Presidente De Luca utilizzi una delle tante dirette facebook

folcloristiche per pretendere dal Governo nazionale che medici ed

infermieri vengano monitorati, a differenza di quanto successo sino ad

oggi. I medici campani sono stufi delle promesse del Governatore”.

È quanto dichiara in una nota l’on. Marcello Taglialatela, Presidente

della associazione culturale Campo Sud ed esponente della destra sociale

partenopea.